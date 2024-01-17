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03:31, 17 января 2024Наука и техника

В России испытают разработанный для армии пулемет

ТАСС: в России пройдут испытания нового пулемета, разработанного для армии

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России начнутся испытания нового ручного пулемета, разработанного для армии, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Новый пулемет разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания», — заявил он.

Отмечается, что оружие разработано под патрон калибра 5,45 миллиметра. По словам собеседника агентства, также планируется изготовить экспортные версии пулемета под калибры НАТО 7,62 миллиметра, а также 5,56 миллиметра.

Ранее стало известно, что государственный оборонный заказ (ГОЗ) на поставку снайперских винтовок производства концерна «Калашников» в 2023 году вырос в восемь раз по сравнению с 2022-м. «Калашников» поставляет снайперские винтовки Чукавина (СВЧ), Драгунова (СВД), а также снайперские винтовки СВ-98.

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      Марина Совина
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