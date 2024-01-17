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15:56, 17 января 2024Ценности

Раскрыта правда об опасности ношения уличной одежды в доме

WP: ношение уличной одежды в доме не несет опасности для здоровья

Фото: Galina Chet / Shutterstock / Fotodom

Микробиолог Чарльз Герба, доктор Грэм Снайдер и доцент кафедры неотложной медицины Седрик Дарк раскрыли правду об опасности ношения уличной одежды в доме. Соответствующий материал публикует The Washington Post.

По словам экспертов, мыть руки по возвращении домой, а не менять одежду, — гораздо более эффективный способ защититься от инфекций. Снайдер пояснил, что микробы на вещах присутствуют всегда, однако они не несут опасности для здоровья. «Если вы просто постираете постельное белье и положите его на кровать, удивитесь, но это уже его загрязнит», — заявил эксперт.

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В свою очередь, Дарк рассказал, что благодаря своей исследовательской работе выявил популярное изделие, на котором присутствует большое количество бактерий. «В моей работе выяснилось, что инфекции присутствуют на мужских галстуках и передаются от пациента к пациенту. С тех пор я их не ношу», — подчеркнул он.

При этом Герба добавил, что в наиболее загрязненных местах, таких как метро, на верхней одежде скапливается наибольшее число микробов. «Обычно я рекомендую чистить вещи, которые вы носите на публике, примерно раз в неделю», — сообщил микробиолог.

Он также уточнил, что уличную одежду важно стирать в самой горячей воде, на которую рассчитана ткань, а затем сушить в специальной машине в течение 45 минут. «Мой мозг говорит, что вероятность того, что я заболею, если немедленно не переоденусь, кажется небольшой», — заключил собеседник издания.

Ранее в декабре была раскрыта оптимальная частота стирки зимней верхней одежды. Например, шерстяные изделия нуждаются в чистке один раз в холодный сезон.

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      Екатерина Ештокина
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