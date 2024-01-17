Россиянам назвали повод срочно обратиться к врачу при опасном налете на языке

Терапевт Чиркова: патологический налет на языке появляется при раке

Некоторые виды налета на языке должны стать поводом срочно обратиться к врачу, рассказала терапевт Ольга Чиркова. Свидетельствующий об опасных болезнях симптом она назвала россиянам в беседе с NEWS.ru.

Если налет на языке имеет темные оттенки, продолжила Чиркова, не отделяется или отделяется с повреждением слизистой оболочки, переходит на щеки и глотку, вызывает боль и дискомфорт, сопровождается температурой, нужно обратиться к врачу. «В норме налет практически отсутствует, язык должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Небольшой тонкий утренний налет, легко удаляемый зубной щеткой, не является патологией», — сказала Чиркова.

Патологический налет на языке, продолжила врач, появляется при инфекционных заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, эндокринных заболеваниях, при курении, начинающемся раке языка, лучевой болезни. Разные патологии, по словам Чирковой, ведут к различным вариациям цвета, запаха, расположения и консистенции налета.

«Что касается неопасных для жизни состояний, то белый цвет налета говорит о проблемах с ЖКТ, желтоватый — с желчевыводящей системой, бело-серый — с поджелудочной. В этих случаях из-за отека могут образовываться фестончатые следы от зубов», — уточнила врач, добавив, что налет при заболеваниях ЖКТ счищается без повреждений языка.

Ранее Чиркова подсказала полезные для спины упражнения. По ее словам, здоровью спины поможет комплекс упражнений, тренирующий и растягивающий все поддерживающие спину мышцы.