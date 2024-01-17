Россиянке изуродовали лицо в кафе бутылкой из-под шампанского

Жительнице Глазова изуродовали лицо в кафе бутылкой из-под шампанского

Жительнице Глазова в Удмуртии изуродовали лицо в кафе бутылкой из-под шампанского. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Оперативники выяснили, что удар 30-летней россиянке нанес мужчина, с которым она недавно познакомилась. Медики диагностировали у пострадавшей рваную рану лба с обезображиванием лицевых мышц.

Злоумышленнику удалось скрыться, но позже его задержал участковый.

Подозреваемым оказался 24-летний безработный, в его отношении возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина избил и покусал своего 14-летнего сына.

Несовершеннолетнего после случившегося в тяжелом состоянии доставили в нейрохирургическое отделение с травмой головы.

Сотрудники полиции начали устанавливать, по какой причине мужчина набросился на ребенка.