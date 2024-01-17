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18:25, 17 января 2024Ценности

Самбурская в купальнике снялась у моря

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном образе на фоне моря. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованном фото 36-летняя знаменитость предстала в черном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом звезда держала в руках черно-белого кота.

Кроме того, на размещенном кадре видно, что артистка находится на пляже Таиланда, стоя на песке около скал и деревьев. Вдобавок Самбурская распустила темные волосы средней длины.

Ранее в январе Самбурская показала фигуру в ванной. 36-летняя знаменитость предстала в раздельном купальнике с лифом без бретелей, держа в руках душ и сидя в наполненной ванне с пеной.

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      Екатерина Ештокина
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