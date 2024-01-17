США и Британия вновь начали бомбить Йемен

Al Masirah: США и Великобритания вновь начали бомбить Йемен

США и Великобритания вновь начали бомбить Йемен, об этом сообщает местный телеканал Al Masirah, передает ТАСС.

Об ударах по позициям хуситов в Йемене также сообщает CBS News. Это уже четвертая серия ударов по Йемену, их целью названо лишение возможности хуситам обстреливаться коммерческие суда в Красном море.

Однако первые три серии ударов своей цели не достигли. 17 января с территории Йемена атаковали беспилотников американский торговый корабль Genco Picardy. Судно получило повреждения, их характер не уточняется.