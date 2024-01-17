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01:40, 17 января 2024Мир

Стало известно о нехватке зенитных ракет НАТО для Украины

Генерал ВВС Франции Дютартр заявил о нехватке зенитных ракет НАТО для Украины
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Генерал Военно-воздушных сил (ВВС) Франции в отставке Патрик Дютартр заявил, что в Европе не хватает зенитных ракет для помощи Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала LCI, запись опубликована на YouTube.

Дютартр заявил о нехватке зенитных ракет НАТО для Украины и напомнил, что российская сторона совершила много атак с использованием дронов, которые следует перехватывать с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

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«Но проблема просто-напросто в том, что мы прозевали противовоздушную оборону и в Европе, и даже в НАТО», — подчеркнул он.

По мнению военного, в Европе не развивали собственные системы ПВО из-за долгого мира. После окончания холодной войны в НАТО были уверены, что у альянса нет противников, поэтому полагались на ядерное сдерживание. «Ракет класса "земля — воздух" недостаточно, и не только на Украине, но и в масштабах всей Европы и всех стран НАТО», — заключил Дютартр.

Ранее на Украине заявили об отсутствии возможности сбить все российские ракеты С-300. С таким мнением выступил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

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      Марина Совина
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