Стилист перечислил россиянкам пять устаревших моделей шуб

Стилист Исмаил Сафиулов призвал отказаться от устаревшей модели шубы-гусеницы

Стилист Исмаил Сафиулов перечислил россиянкам пять моделей натуральных шуб, которые устарели. Соответствующий материал публикует портал «Внимание, новости!».

В список вошли объемные шубы, напоминающие одежду охотников. «Эта модель шуб совершенно не подчеркивает женственность обладательницы, а делает ее квадратной», — пояснил он.

Помимо этого, эксперт призвал отказаться от шуб-гусениц с поперечным кроем, а также расклешенных моделей, которые зрительно добавляют объем фигуре. Среди прочего, по словам специалиста, самым ярким антитрендом стали изделия с кожаными рукавами и меховые жилетки.

В заключение Сафиулов также отметил утратившие актуальность шубы с капюшоном и различными аксессуарами, такими как пуговицы. «Эти модели утяжеляют и без того объемный элемент гардероба. В то же время они смотрятся очень безвкусными и старомодными. Чем меньше деталей, тем лучше», — подытожил он.

Ранее в январе Бузова снялась в шубе за 26 миллионов рублей. 37-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она поздравила подписчиков со старым Новым годом. Для ролика артистка надела белую шапку-ушанку, латексные облегающие штаны, а также сапоги на шпильке с высоким голенищем.