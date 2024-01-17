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19:12, 17 января 2024Спорт

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ

ЦСКА проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:4 в матче КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московский ЦСКА проиграл омскому «Авангарду» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин, Игорь Мартынов, Никита Холодилин и Томаш Юрчо. У ЦСКА единственный гол забил нападающий Сергей Плотников.

Таким образом, ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ. До этого команда уступила московскому «Динамо» и «Автомобилисту» из Екатерибурга.

После 44 матчей ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков. «Авангард» располагается на втором месте с 73 очками на Востоке.

В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде с казахстанским «Барысом», а «Авангард» — с московским «Спартаком». Обе встречи пройдут 19 января.

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      Анастасия Борисова
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