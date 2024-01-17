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13:20, 17 января 2024Интернет и СМИ

Украине предрекли уничтожение

Журналист Карлсон предрек Украине полное уничтожение вследствие помощи США

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Американские налогоплательщики, за чей счет оказывалась помощь Киеву, получат лишь полностью уничтоженную Украину. Такое мнение выразил журналист и телеведущий Такер Карлсон, видео доступно на YouTube.

Карлсон предрек Украине депрессивный и неизбежный конец. «К этому времени американские налогоплательщики, скорее всего, заплатят в общей сложности полтриллиона долларов. Справедливо спросить, а что они получат взамен? Целое поколение мертвых украинцев. И полностью уничтоженную Украину», — заявил он.

Журналист добавил, что помощь Вашингтона Киеву также приведет к тому, что США станут намного слабее и беднее. «Мы получим бессмысленное страдание, смерти и разрушения. И это все, что мы получим взамен», — подчеркнул он.

Ранее Карлсон выразил уверенность в том, что Украине не удастся одержать верх в конфликте. Телеведущий также заявил, что США отказываются признавать превосходство Москвы над Киевом.

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      Олег Давыдов
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