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14:20, 17 января 2024Из жизни

У берегов Таиланда заметили кита-альбиноса

В Таиланде туристы увидели редчайшего кита-альбиноса

В Таиланде группе туристов повезло увидеть редчайшего кита-альбиноса. Видео опубликовано на YouTube-канале Inside Edition.

Туристы, отправившиеся на морскую прогулку с компанией Happy Ours, во время экскурсии заметили в воде двух китов. Это были редчайшие полосатики Омуры, причем один из них оказался альбиносом. Киты немного поплавали возле лодки, затем особь со стандартным окрасом ненадолго вынырнула из воды. После этого киты ушли на глубину.

Необычную встречу, произошедшую примерно в девяти километрах от острова Кох Хей, удалось снять на видео. Это первый полосатик Омуры с альбинизмом, которого увидели у берегов Таиланда.

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Впервые ученые встретили этот вид в дикой природе только в 2015 году. Тогда международная группа океанологов впервые в истории науки смогла получить фотографии и проследить за поведением и перипетиями жизни полосатиков Омуры, известных человечеству только по костям черепа и фрагментам ДНК. Эти киты принадлежат к виду усатых китов из семейства полосатиковых и живут в очень далеких от суши уголках моря. По сравнению с другими китами их сложно заметить издалека из-за относительно небольших размеров — их длина всего около 10-11 метров, в то время как горбатый кит достигает в длину 18 метров. Кроме того, они не пускают фонтаны.

Ранее сообщалось, что в США горбатый кит поднялся на поверхность рядом с рыбацкой лодкой и потерся об нее. Несмотря на то что судно закачалось, люди на борту сохранили спокойствие и сняли происшествие на видео.

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      Антонина Черташ
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