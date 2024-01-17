Учительница стала «жрицей оргазма» и лишилась работы

Учительница начальной школы из Австрии лишилась работы из-за того, что стала «энерготерапевтом» и сексологом. Об этом сообщает Daily Star.

47-летняя Моника Рахель Ринг начала публиковать онлайн-уроки под псевдонимом «жрица оргазма», когда работала в школе. Она помогала людям старше 45 лет разнообразить свою интимную жизнь и достичь «яркого секса с многочисленными оргазмами». Отмечается, что в роликах женщины не было материалов сексуального характера и порнографии. Несмотря на это, как только о деятельности Ринг стало известно властям, ее поставили перед выбором: отказаться от подработки или потерять должность учителя. Женщина не перестала проводить уроки, и тогда ее уволили без выходного пособия.

Как утверждает Ринг, она не сделала ничего плохого. «Некоторых людей очень напрягает тема, которая всем интересна, но о которой никому нельзя говорить», — считает она. Женщина обратилась за юридической помощью, чтобы обжаловать свое увольнение. Она собирается добиваться выплаты выходного пособия в размере трехмесячного среднего заработка, на которое могла бы рассчитывать в случае увольнения по другой причине. Ринг заявила, что деньги нужны ей для содержания семьи: она в одиночку воспитывает ребенка и ухаживает за престарелым отцом с деменцией.

Ранее сообщалось, что в США под суд попала учительница, которая совратила и изнасиловала ученика. Она позволила себе непристойные прикосновения к мальчику, а также вступила с ним в сексуальный контакт.