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19:57, 17 января 2024Бывший СССР

Украинская разведка настояла на продолжении контрнаступления

Представитель ГУР Украины Скибицкий: ВСУ должны продолжать контрнаступление
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны продолжать контрнаступление, чтобы не потерять территории в глухой обороне. На этом настоял представитель Главного управления разведки (ГУР) республики Вадим Скибицкий, передает «РБК-Украина».

«Никто не говорит про остановку или тем более про прекращение огня», — сказал он. По его мнению, Российская армия воспользуется прекращением огня для улучшения тактического положения и открытия новых направлений боевых действий.

Он добавил, что, даже если ВСУ перейдут в оборону, а Киев в это время начнет развивать оборонно-промышленный комплекс (ОПК), Вооруженные силы России не остановятся.

«Мы должны проводить контрнаступательные меры, чтобы не допустить потерю территорий», — заключил Скибицкий.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос сообщил, что российские войска продвигаются на купянском направлении и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом. По его словам, это позволит упростить переброску сил вдоль всего фронта.

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      Алевтина Запольская
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