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11:04, 17 января 2024Бывший СССР

В Белоруссии начали проверку готовности танкового батальона

МО Белоруссии начало проверку боеготовности танкового батальона

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии началась проверка танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования вооруженных сил. Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны республики.

В ходе проверки будет оцениваться готовность личного состава воинской части к выполнению задач, а также состояние вооружения и военной техники.

Ранее стало известно, что белорусские военнослужащие пройдут обучение в России. Акцент будет сделан на передачу опыта российских военных, полученного в ходе специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Минобороны республики решило создать перечень источников военных угроз для страны в новой военной доктрине. В документ также включили союзнические обязательства Белоруссии.

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      Алевтина Запольская
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