В Белоруссии начали проверку готовности танкового батальона

МО Белоруссии начало проверку боеготовности танкового батальона

В Белоруссии началась проверка танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования вооруженных сил. Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны республики.

В ходе проверки будет оцениваться готовность личного состава воинской части к выполнению задач, а также состояние вооружения и военной техники.

Ранее стало известно, что белорусские военнослужащие пройдут обучение в России. Акцент будет сделан на передачу опыта российских военных, полученного в ходе специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Минобороны республики решило создать перечень источников военных угроз для страны в новой военной доктрине. В документ также включили союзнические обязательства Белоруссии.