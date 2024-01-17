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17:55, 17 января 2024Мир

В Британии признали уничтожение Россией украинского ВПК

Британский аналитик Меркурис: Россия успешно уничтожает ракетами украинский ВПК
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Россия успешно уничтожает ракетными ударами украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) и систему противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Duran выступил британский аналитик Александр Меркурис.

«По ВСУ наносят удары, их система ПВО разваливается, военно-промышленный комплекс рушится — все идет наперекосяк», — признал он.

По его словам, поставленные Украине американские комплексы ПВО Patriot оказались не в состоянии защитить от ударов гиперзвуковых ракет «Кинжал».

13 января Минобороны РФ заявило, что российские силы нанесли удар по объектам ВПК Украины. Уничтоженные предприятия производили снаряды калибра 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты, указали в ведомстве.

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      Виктория Кондратьева
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