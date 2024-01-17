В Европе с помощью украинских беженцев решили преодолеть дефицит на рынке труда

FT: беженцы с Украины могут помочь Европе восполнить нехватку рабочей силы

Украинские беженцы могут помочь Европе восполнить нехватку рабочей силы. О такой возможности преодолеть дефицит на рынке труда в интервью газете Financial Times (FT) заявил глава Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) Михаэль Шпинделеггер.

По его словам, на территории Европы проживает много беженцев с Украины, однако «если посмотреть на рынок труда, то там с ними совсем другая ситуация».

«Если вы посмотрите на Германию, Австрию, Нидерланды, то увидите потребность в рабочей силе, внутри стран не хватает людей для работы в компаниях», — отметил он.

В связи с этим Шпинделеггер призвал страны Европейского союза в 2024 году обеспечить рабочими местами как минимум половину украинцев, а к 2025-му — увеличить число работающих граждан до двух третей. Глава ICMPD считает, что в первую очередь они могут восполнить нехватку персонала в сфере здравоохранения.

Ранее глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал украинских беженцев трудиться, а не жить на пособия. Он призвал власти ФРГ последовать примеру других стран и отправить украинцев на работу. Как уточнил политик, в Нидерландах трудоустроена примерно половина украинцев, в Польше — 65 процентов, в Дании — 78 процентов.