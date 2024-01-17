В Латвии нашли почти 30 тысяч подходящих под бомбоубежища зданий

Премьер Латвии Силиня: около 29 тысяч зданий подойдут под бомбоубежища

В Латвии определили почти 30 тысяч зданий, подходящих под бомбоубежища. Об этом сообщила премьер-министр страны Эвика Силиня, передает LSM.

«Отвечая на вопрос о результатах работы правительства по укреплению гражданской обороны и созданию бомбоубежищ, премьер сообщила, что определено около 29 тысяч зданий, которые можно приспособить для безопасности общества», — сказано в материале.

Уточняется, что до этого кабмин утвердил план действий правительства. В документе указаны 269 мер, конкретизирующие 40 пунктов правительственной декларации. Отмечается, что наибольшее внимание уделяется благосостоянию Латвии, содействию экономическому развитию и безопасности страны.

Ранее Минобороны Латвии заключило соглашение о покупке у США систем HIMARS и боеприпасов к ним. Глава оборонного ведомства Андрис Спрудс назвал это важным шагом в укреплении стратегического партнерства стран и развитии обороноспособности НАТО.