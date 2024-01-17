Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:54, 17 января 2024Бывший СССР

В МИД Азербайджана жестко ответили на заявление европейского посла

Спикер МИД Азербайджана Гаджизаде: слова посла ЕС Михалко безответственны

Фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency / Getty Images

Слова посла Европейского Союза (ЕС) в Баку Петера Михалко в адрес азербайджанской судебной системы безосновательные и безответственные. Так на заявление Михалко ответил официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в социальной сети X.

«Это утверждение необоснованно и безответственно! Было бы лучше, если бы посол сосредоточился на отсутствии правосудия и жестоком обращении в судебных системах некоторых стран ЕС», — отметил спикер МИД.

Глава пресс-службы дипломатического ведомства также добавил, что азербайджанская судебная система основана на лучших мировых практиках, а вмешательство в ее деятельность внешних сил — недопустимо.

Ранее в Баку заявили об очень низком уровне отношений между Азербайджаном и Францией. По мнению главы МИД республики Джейхуна Байрамова, вина за это лежит на официальном Париже.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?

      Столкновения с силовиками на сходе в Башкирии назвали массовыми беспорядками

      Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось

      Храм в российском регионе ушел под лед

      В МТС прокомментировали коллективный иск из-за «голой вечеринки»

      В Госдуме отреагировали на поездку Билана в ДНР после голой вечеринки

      В НАТО призвали к военной трансформации альянса

      Полмиллиона игнорирующих свои болезни москвичей получили видео от врача

      Братья обокрали музей на миллионы долларов из-за долгов

      Путин дал поручение о соотечественниках за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше