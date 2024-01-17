В МИД Азербайджана жестко ответили на заявление европейского посла

Спикер МИД Азербайджана Гаджизаде: слова посла ЕС Михалко безответственны

Слова посла Европейского Союза (ЕС) в Баку Петера Михалко в адрес азербайджанской судебной системы безосновательные и безответственные. Так на заявление Михалко ответил официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в социальной сети X.

«Это утверждение необоснованно и безответственно! Было бы лучше, если бы посол сосредоточился на отсутствии правосудия и жестоком обращении в судебных системах некоторых стран ЕС», — отметил спикер МИД.

Глава пресс-службы дипломатического ведомства также добавил, что азербайджанская судебная система основана на лучших мировых практиках, а вмешательство в ее деятельность внешних сил — недопустимо.

Ранее в Баку заявили об очень низком уровне отношений между Азербайджаном и Францией. По мнению главы МИД республики Джейхуна Байрамова, вина за это лежит на официальном Париже.