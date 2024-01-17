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14:52, 17 января 2024Мир

В НАТО призвали к военной трансформации альянса

Председатель Военного комитета НАТО Бауэр призвал к трансформации альянса

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Североатлантический альянс на фоне продолжающегося украинского конфликта должен претерпеть полную военную трансформацию. С таким призывом выступил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр, его цитирует издание The Independent.

«Чтобы быть полностью эффективными и в будущем, нам необходима военная трансформация НАТО», — сказал офицер.

Бауэр отметил, что вопрос помощи Украине выходит за рамки военного планирования, и западному обществу необходимо «изменить свое мышление», чтобы противостоять России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании замораживать конфликт с Россией. Глава государства также упрекнул лидеров Запада в побуждении Украины к деэскалации.

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      Виктория Кондратьева
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