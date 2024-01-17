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12:27, 17 января 2024Наука и техника

В Перу выпустили марку с российским вертолетом

ФСВТС: в Перу выпустили марку с российским вертолетом Ми-171Ш

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Государственная почта Перу в честь юбилея авиации сухопутных войск страны выпустила коллекционную марку с изображением российского военно-транспортного вертолета Ми-171Ш. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС), передает ТАСС.

«В ознаменование данного события государственная почта Республики Перу выпустила коллекционную марку с изображением вертолета Ми-171Ш. Таким образом правительство этого дружественного России латиноамериканского государства выразило уважение разработчику и производителям отечественной вертолетной техники, неоднократно доказавшей свою исключительную надежность и эффективность», — говорится в сообщении.

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В ФСВТС отметили, что в Перу вертолеты марки «Ми» применяют для решения различных задач обороны государства, а также при проведении гуманитарных и спасательных миссий. Авиация Сухопутных войск Перу отметила 50-летний юбилей весной 2023 года.

Ми-171Ш — это экспортная версия вертолета Ми-8АМТШ. Машина способна перевозить до четырех тонн грузов, обеспечивать оперативную высадку до 16 десантников и поражать объекты противника.

В декабре 2023 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что транспортный вертолет Ми-171А2 получил одобрение на эксплуатацию с горных аэродромов и взлетно-посадочных площадок на высоте до 5000 метров над уровнем моря.

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