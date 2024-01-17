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22:29, 17 января 2024Мир

В США допустили отправку солдат на Украину

Политолог Миршаймер: США могут отправить свои войска на Украину для помощи ВСУ

Фото: Ukrainian Naval Forces / Reuters

Вашингтон может отправить американских солдат на Украину, чтобы помочь ей противостоять России. Такое предположение высказал профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, США вмешаются в конфликт, если украинской армии будет грозить разгром. Эксперт полагает, что в ближайшем будущем положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя ухудшится. Российские войска, в свою очередь, могут продолжать двигаться на Запад и взять под контроль Одессу и Харьков, считает Миршаймер.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн допустил отправку Вашингтоном на Украину «маленькой ядерной бомбы». По его мнению, ради этого американские власти пойдут на «подлую провокацию» ради осуществления задуманного.

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      Марина Совина
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