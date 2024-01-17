В США допустили отправку солдат на Украину

Политолог Миршаймер: США могут отправить свои войска на Украину для помощи ВСУ

Вашингтон может отправить американских солдат на Украину, чтобы помочь ей противостоять России. Такое предположение высказал профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, США вмешаются в конфликт, если украинской армии будет грозить разгром. Эксперт полагает, что в ближайшем будущем положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя ухудшится. Российские войска, в свою очередь, могут продолжать двигаться на Запад и взять под контроль Одессу и Харьков, считает Миршаймер.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн допустил отправку Вашингтоном на Украину «маленькой ядерной бомбы». По его мнению, ради этого американские власти пойдут на «подлую провокацию» ради осуществления задуманного.