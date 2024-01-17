Врач предупредила о риске заболеть сифилисом после поцелуя

Стоматолог Сумцова предупредила о риске заболеть сифилисом после поцелуя

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова опровергла распространенный миф о том, что кариес передается через поцелуй, и рассказала, чем на самом деле можно заболеть после него. Ее цитирует Life.

Во-первых, по словам Сумцовой, в слюне могут содержаться вирусы Эпштейна-Барра, которые вызывают мононуклеоз. Врач отметила, что эта болезнь обычно бывает у детей, но иногда ею заболевают и взрослые. Самые частые симптомы — боль в горле, температура и увеличение лимфатических узлов, предупредила врач.

Более серьезным последствием поцелуя в губы может стать сифилис, предупредила Сумцова. Она отметила, что риск заразиться таким способом мал, но опасность все равно нельзя недооценивать. Врач рассказала, что у инфицированного человека сначала начинает болеть горло, а через некоторое время во рту появляется шанкр.

Третьим заболеванием, которым можно заболеть после поцелуя, Сумцова назвала стоматит. Она уточнила, что возбудителями может быть грибок, вирусы или бактерии, которые передаются в том числе через слюну. По словам врача, в большинстве случаев иммунная система справляется с патогенами до развития симптомов. Однако если иммунитет ослаблен, во рту появляются небольшие язвочки.

Кроме того, продолжила врач, через слюну можно заразиться гепатитом А. Она указала, что этот тип гепатита менее опасен, чем гепатит С, и если начать лечение сразу, то выздоровление наступит уже через 40 дней. Зато он более заразный и передается при прикосновениях, через воду или при употреблении немытых овощей.

Ранее стоматолог-пародонтолог сети стоматологий «Дантистофф» Ольга Альбова рассказала, что при поцелуях происходит тренировка иммунной системы. По ее мнению, обмен бактериями улучшает защитные функции организма и помогает поддерживать здоровье зубов.