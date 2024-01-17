Полковник рассказал о последствиях возможной смены главкома ВСУ

Полковник Кошкин: возможная смена главкома ВСУ не скажется на ходе СВО

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал о последствиях возможной смены главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» Кошкин усомнился, что отставка действующего главкома Валерия Залужного скажется на ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Сам Залужный говорил, что все действия зашли в тупик, и, чтобы вывести из этого тупика, нужны какие-то умные вооружения, либо какие-то действия. Зеленский с политической точки зрения не меняет Залужного, хоть они находятся в конфликте. (...) Зеленский везде старается доказать, что ВСУ в состоянии побеждать, но нужны деньги, вооружения, боеприпасы», — сказал эксперт.

Что касается [последствий смены главкома ВСУ для] военных действий, то надо сказать, что маловероятно, что что-то изменится Андрей Кошкин военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке

По его словам, украинский президент «уже давно думает» над возможностью замены Залужного.

«В армейской среде Зеленский не пользуется популярностью, в значительной степени из-за того, что военные поддерживает Залужного. Исходя из этих соображений он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») может нейтрализовать фигуру Залужного, и Залужный может уйти в политику», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент страны Владимир Зеленский намерен заменить Валерия Залужного на должности главкома Вооруженных сил Украины. Тука заявил о планах Зеленского заменить Залужного на главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и подчеркнул, что узнал эту информацию от близких к генштабу ВСУ источников.

«Зеленский принял решение о замене Залужного. Залужного планируют перевести в СНБО, и вместо него Зеленский хочет назначить нынешнего руководителя ГУР», — отметил он.