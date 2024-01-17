Зеленский объяснил отказ китайских делегатов от встречи с ним
Президент Украины Владимир Зеленский сам не хотел встречаться с китайской делегацией на форуме в Давосе, поскольку ее представители не соответствуют его уровню. Так несостоявшуюся встречу он объяснил сам, передает украинское издание «Страна.ua».
«Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения», — сказал он.
Украинский лидер добавил, что ему нужны не любые диалоги, а «важные решения от лидеров, принимающих эти решения».
Ранее журнал Politico сообщил, что Зеленский не добился встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Издание указывает, что это может свидетельствовать об отказе Пекина способствовать прекращению украинского конфликта.