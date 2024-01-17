Женщина занялась сексом после десятилетнего воздержания и попала в больницу

Писательница и журналистка Ронни Гордон рассказала, что попала в больницу после первого за десять лет полового акта. О подробностях произошедшего женщина рассказала в своей колонке для издания HuffPost.

Гордон отметила, что ее десятилетнее воздержание не было сознательным решением. Сначала она развелась с мужем после 13 лет брака, потом было еще одно тяжелое расставание после четырех лет отношений. «После всего этого я просто не могла найти вторую половинку. В конце концов я удалила анкету со всех платных сайтов знакомств и оставила попытки с кем-то познакомиться», — призналась Гордон.

Женщина добавила, что хотя больше не искала близости, сумела случайно познакомиться с мужчиной и вскоре между ними возникла связь. Однако первая попытка заняться сексом оказалась не совсем успешной, вспоминает женщина: ей было больно, и пошла кровь. «Мы остановились и легли спать, но кровотечение не прекращалось, поэтому мы поехали в больницу», — призналась Гордон.

Врачи заключили, что кровь появилась из-за механического повреждения стенок влагалища. Более того, женщину предупредили, что при следующей попытке интимной близости, ситуация может повториться. Позже Гордон выяснила, что ее интимная проблема была вызвана ранее перенесенным раком и лекарствами, которые она принимала для его лечения. «Рак может остановить выработку эстрогена в яичниках, что приводит к появлению признаков, похожих на менопаузу, таких как истончение и сухость влагалища», — рассказала женщина. Помимо этого, по ее словам, при онкологических заболеваниях многие женщины не могут испытать оргазм и не чувствуют сексуального влечения.

Журналистка отметила, что лекарства, специальные кремы и упражнения Кегеля вернули ей способность заниматься сексом. Тем не менее она полагает, что, если бы с самого начала знала о влиянии онкологических болезней на интимную сферу, могла бы наладить личную жизнь намного раньше.

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