Жилой дом получил повреждения при обстреле ВСУ Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил о повреждениях жилого дома при обстреле ВСУ

Жилой дом получил повреждения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Атаке подверглось село Сушаны. По словам главы области, пострадавших при обстреле нет.

«По предварительным данным, в результате обстрела частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение», — пояснил он.

Богомаз добавил, что на место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Накануне Александр Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй беспилотник над Брянской областью. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не последовало, на место прибыли оперативные службы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.