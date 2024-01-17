Житель Москвы упал с седьмого этажа и выжил

Развешивавший белье на балконе москвич упал с седьмого этажа и сумел выжить

Житель Москвы решил развесить белье на балконе и выпал с седьмого этажа. Подробности происшествия на востоке столицы приводит Telegram-канал Baza.

Мужчина решил заняться домашними делами ночью. Он вышел на балкон, поскользнулся и сорвался с седьмого этажа.

Благодаря тому что снег смягчил падение, россиянину удалось выжить. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Ранее в Барнауле 14-летний подросток выжил после падения с девятого этажа. Этому предшествовала его ссора с родителями. Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии.