В Госдуме отреагировали на идею повысить тарифы за услуги ЖКХ

Депутат Якубовский раскритиковал идею повысить тарифы ЖКХ на 15 процентов

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Якубовский раскритиковал идею повысить тарифы ЖКХ на 15 процентов. На эту идею он отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его мнению, это бы помогло решить проблему коммунальных аварий. Парламентарий отметил, что в тарифы на оплату воды и отопления закладываются траты лишь на содержание оборудования, но не на его обновление.

«Такую инициативу не поддерживаю. На сегодняшний день, у нас собираемость платежей по ЖКХ стремится к 100 процентам, то есть граждане исправно платят за услуги. В каждом тарифе заложена инвестиционная составляющая. Поэтому, прежде чем поднимать вопрос об увеличении тарифов для граждан, необходимо четко проанализировать, куда расходовались эти деньги ресурсоснабжающими организациями», — высказался Якубовский.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин называл в качестве одного из способов решения проблем в сфере ЖКХ возврат теплосетей и генераций в госсобственность.

На фоне аварий на теплосетях, произошедших в некоторых российских регионах в январе, в Кремле пообещали, что «будут делаться выводы» в отношении находящейся в ветхом состоянии части систем жилищно-коммунального хозяйства.

