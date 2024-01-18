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07:25, 18 января 2024Ценности

65-летняя телеведущая снялась в нижнем белье и восхитила фанатов

Фото: @denise_welch

Английская телеведущая Дениз Уэлч снялась в нижнем белье и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 65-летняя звезда предстала в красно-черном корсете с пуш-ап эффектом и кружевных трусах. Наряд состоял из кружева и сетки и демонстрировал глубокое декольте женщины.

Помимо этого, Уэлч надела шелковый черный халат, чулки с подтяжками и босоножки на широком каблуке в тон. Кроме того, она сделала укладку на коротких седых волосах и нанесла ярко-красную помаду.

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Пользователи сети оценили внешний вид телеведущей в комментариях под публикацией. «Богиня», «Королева», «Какая же она горячая», — написали подписчики.

Ранее в январе муж Инстасамки снял ее обнаженной и показал видео фанатам. Супруг исполнительницы блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) запечатлел, как его 23-летняя возлюбленная раздевается догола, стоя за прозрачной дверью спиной к камере.

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      Екатерина Ештокина
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