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09:04, 18 января 2024Наука и техника

Ученые обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр

«Джеймс Уэбб» обнаружил самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр
Галактика GN-z11

Галактика GN-z11. Фото: NASA, ESA, P. Oesch (Yale University), G. Brammer (STScI), P. van Dokkum (Yale University), and G. Illingworth (University of California, Santa Cruz) / / Reuters

Международная команда ученых с помощью американского телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружила самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр. Об этом сообщили в Кембриджском университете, возглавляющим исследование.

Уточняется, что объект в галактике GN-z11 датируется временем зарождения Вселенной. Предполагается, что черная дыра образовалась через 400 миллионов лет после большого взрыва — более 13 миллиардов лет назад. Ее масса в несколько миллионов раз превышает массу Солнца.

Ведущий автор исследования, профессор Роберто Майолино назвал открытие «гигантским скачком вперед». По мнению ученых, находка позволит изменить существующие представления о том, как формируются и развиваются черные дыры. В частности, размер данной черной дыры позволяет предположить, что подобные объекты могут поглощать материю со скоростью, в пять раз превышающей ту, что считалась возможной.

Кроме того, исследователи выяснили, что данная черная дыра очень энергично поглощает материю из галактики, в которой она находится.

До этого самой древней считалась черная дыра в галактике UHZ1. Однако новая находка на 40 миллионов лет старше предыдущей рекордсменки.

Ранее астрономы Университета Центрального Ланкашира обнаружили Большое небесное кольцо — крупномасштабную космологическую структуру, которая находится на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли и бросает вызов современным представлениям о Вселенной.

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      Ксения Назарова
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