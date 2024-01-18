Лавров: Киеву все дозволено, ему даже позволяют пытать американцев

Глава МИД России Сергей Лавров указал на вседозволенность Украины и заявил, что Киеву даже позволяют пытать американцев. Об этом министр иностранных дел рассказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киеву тоже все дозволено. Это вседозволенность во всем, что он делает. (...) Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды», — сказал он. Лавров также назвал вседозволенность путем к катастрофе.

По его словам, катастрофа уже произошла в мозгах у киевского режима. Глава МИД подчеркнул, что власти Украины ведут туда же свое государство.

12 января журналист Такер Карлсон заявил о смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме из-за пыток. По его данным, мужчина был осужден за критику украинского лидера Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти США в произошедшем.