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06:25, 18 января 2024Наука и техника

Европейский ровер для исследования спутника Марса отправили в Японию

European Spaceflight: ровер для исследования Фобоса отправили из Европы в Японию

Изображение: DLR

Европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса — одного из спутников Марса, отправили в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX). Об этом пишет European Spaceflight.

Ровер был отправлен из Германии в ноябре, в конце января он должен прибыть в Японию. Интеграция немецко-французского ровера с японским модулем должна начаться в январе.

Ровер Idefix имеет длину 51 сантиметр и массу 25 килограммов. Изделие получило радиометр и спектрометр, которые будут использоваться для измерения теплового излучения поверхности Фобоса и ее минералогических свойств.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что на два года отложило миссию MMX к спутнику Марса Фобос из-за проблем с перспективной ракетой H3 и необходимостью дополнительной наземной проверки систем соответствующей автоматической межпланетной станции (АМС).

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      Иван Потапов
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