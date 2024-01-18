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12:27, 18 января 2024Россия

Глава Башкирии заявил о частичной вине властей в беспорядках в республике

Глава Башкирии Хабиров: часть вины в массовых беспорядках лежит на властях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Часть вины в массовых беспорядках в башкирском Баймаке, которые произошли 17 января после приговора суда одному из местных жителей, лежит на властях. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров в Telegram.

«Я переживаю — где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей», — написал он, отметив, что с первого дня работы заявлял о нетерпимости к экстремизму..

Хабиров подчеркнул, что власти будут активно заниматься ситуацией и покажут «истинное лицо этих ребят». Он напомнил, что в 2020 году организация «Башкорт», участником которой являлся осужденный Фаиль Алсынов (Алчинов) (внесен в России в список экстремистов и террористов), была признана экстремистской и запрещена на территории России. Глава Башкирии подчеркнул, что все эти годы ряд ее руководителей привлекались к ответственности.

«Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России», — заявил Хабиров.

Столкновения с силовиками на сходе в Баймаке начались после того, как суд приговорил Алсынова к четырем годам колонии общего режима.

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      Константин Лысяков
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