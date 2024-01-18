Арестованный особняк миллиардера Григоришина решили продать

На аукцион выставили арестованный дом бизнесмена Григоришина в Москве

Арестованный особняк российско-украинского миллиардера Константина Григоришина выставили на торги. Об этом говорится на сайте Российского аукционного дома.

Продать решили дом площадью 1,7 тысячи квадратных метров, расположенный в Москве на Остоженке. Начальная стоимость лота приближается к 1,6 миллиарда рублей. Аукцион должен состояться 20 февраля.

В России бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на 1,4 миллиарда рублей и объявлен в международный розыск. В рамках уголовного дела, помимо особняка в Молочном переулке, арест наложен на квартиру Григоришина на Большой Якиманке и дом в Подмосковье.

Ранее на продажу выставили поместье Бориса Березовского на Лазурном Берегу. Объект площадью 1300 «квадратов» оценен в 120 миллионов евро.