Китай отправил на ВЭФ в Давос рекордную делегацию

Китай отправил на ВЭФ в Давос самую многочисленную делегацию с 2017 года

Китай отправил на ВЭФ в Давос самую многочисленную делегацию с 2017 года, пытаясь привлечь в страну международные инвестиции после кризиса на фоне пандемии и растущей геополитической напряженности, сообщает CNBC.

В рекордную по численности группу, возглавляемую председателем Госсовета КНР Ли Цяном, вошли 80 чиновников, бизнесменов и миллиардеров. Премьер страны, выступая на форуме, отметил, что КНР открыта для бизнеса. «Выбор инвестиций в китайский рынок — это не риск, а возможность», — заявил он.

В рамках форума Ли провел встречи с руководителями крупнейших мировых корпораций, в том числе JPMorgan, Bank of America, Standard Chartered и Blackstone. На них присутствовали также глава Народного банка Китая, заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй и министр торговли Ван Вэньтао.

Один их китайских делегатов сообщил изданию, что они приехали в Давос, чтобы обсудить финансы, торговлю и коммерцию. «Это прекрасное время, чтобы рассказать историю Китая», — сказал другой собеседник CNBC.

После проблем, связанных с локдауном во время пандемии, жесткими действиями властей и коллапсом на рынке недвижимости, Китай сталкивается с дефицитом иностранных инвестиций. С августа 2023 года международные инвесторы вывели с китайского фондового рынка около 25 миллиардов долларов.

Президент и учредитель Евразийской группы Ян Бреммер отметил, что расширенное присутствия Китая в Давосе свидетельствует о том, что председатель КНР Си Цзиньпин признает проблемы Пекина с репутацией на международной арене. «Это необходимо для страны, которая в значительной степени отстает в экономическом отношении», — сказал он.

Ранее Ли Цян выступил против использования технологических инноваций в качестве инструмента ограничения других стран.

По его словам, результаты достижений науки и техники должны приносить человечеству пользу, а не становиться средством политики сдерживания других государств. Глава Госсовета отметил, что для сохранения здоровой конкуренции в мире сотрудничество в сфере передовых технологий необходимо расширять, не упомянув при этом ни одной конкретной страны.