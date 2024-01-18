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18:08, 18 января 2024Бывший СССР

Стало известно о намерении Киева организовать разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Кулеба: Киев намерен организовать телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Киев намерен организовать телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает Bloomberg.

«Есть вещи, о которых они могут поговорить», — заявил Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее стало известно, что Зеленский не добился встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По словам высокопоставленного американского чиновника, Китай отказался от каких-либо встреч с представителями Украины по просьбе России.

Позже президент Украины заявил, что и сам не хотел встречаться с представителями китайской делегации, поскольку ее представители не соответствуют его уровню.

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      Алевтина Запольская
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