Стало известно о намерении Киева организовать разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Кулеба: Киев намерен организовать телефонный разговор Зеленского и Си ЦзиньпинаСюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Киев намерен организовать телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает Bloomberg.
«Есть вещи, о которых они могут поговорить», — заявил Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее стало известно, что Зеленский не добился встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По словам высокопоставленного американского чиновника, Китай отказался от каких-либо встреч с представителями Украины по просьбе России.
Позже президент Украины заявил, что и сам не хотел встречаться с представителями китайской делегации, поскольку ее представители не соответствуют его уровню.