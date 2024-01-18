Министр образования Украины получил антипремию за плагиат

Министр образования Украины Лисовой получил антипремию за плагиат в диссертации

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой победил в номинации «Плагиатор-2023» в рамках антипремии «Академическое недостоинство 2023 года». Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Отмечается, что антипремию глава ведомства получил, будучи уличенным в плагиате при написании диссертации на ученую степень. За это второго места в той же номинации был удостоен и ректор Тернопольского национального педагогического университета Богдан Буяк. Третье место заняла доктор медицинских наук Виктория Петрушенко, победившая также в номинации «Фальсификатор-2023» из-за выдачи чужих экспериментальных данных за собственные.

Среди номинаций также была «Приспешник-2023». Победителем в ней был объявлен заместитель министра образования республики Михаил Винницкий за пособничество плагиаторам ради личного карьерного роста.

Лисовой был назначен главой Министерства образования Украины 21 марта 2023 года. До этого он попал в скандал из-за обвинений в плагиате диссертации. Части текста в ней оказались заимствованы из других исследований, а для обхода системы проверки на плагиат он, предположительно, заменял украинские буквы в тексте на английские.

Спустя несколько месяцев на должности министра Лисовой вновь стал фигурантом скандала. На этот раз — уже из-за того, что не сдал экзамен по украинскому языку.