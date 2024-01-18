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23:06, 18 января 2024Мир

Названа дата саммита Евросовета по выделению финансовой помощи Украине

Саммит Евросовета по выделению €50 млрд Украине назначили на 1 февраля

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Саммит Евросовета по выделению финансовой помощи Украине назначили на 1 февраля. Дату назвал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Киев намерен получить 50 миллиардов евро. По словам чиновника, в ближайшие недели должна состояться встреча с премьером Словакии Робертом Фицо, чтобы «снять возможные препятствия» на пути к этому решению.

Ранее президент США Джо Байден признал, что помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) может остаться заблокированной из-за «небольшого меньшинства» членов Конгресса.

12 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники на Украину.

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      Юлия Мискевич
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