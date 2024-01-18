В США заявили о неэффективности «чудо-оружия» Запада на Украине

Newsweek: HIMARS и Leopard не смогли обеспечить эффективное контрнаступление ВСУ

Западное чудо-оружие не смогло обеспечить эффективное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили бывший глава миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер в статье для американского журнала Newsweek.

Они отметили, что ни реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, ни танки Leopard не помогли Киеву преуспеть в контрнаступлении. Кроме того, ВСУ страдают от нехватки людей, боеприпасов и времени, а также финансовой помощи, утверждают авторы статьи.

Ранделл и Гфеллер добавили, что введенные странами Запада экономические санкции против России не смогли изменить ситуацию на Украине. Более того, Москва одержала победу над режимом санкций, использовав «золото, зерно, нефть и друзей», подчеркнули они.

Ранее бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявлял о неэффективности помощи Запада Украине. По его мнению, контрнаступление ВСУ провалилось, поскольку страны-союзницы не предоставили Киеву ни одного своевременного решения для хоть какой-нибудь задачи.