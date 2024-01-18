Немецкие фермеры пригрозили усилить протесты

Spiegel: президент ассоциации фермеров в ФРГ Руквид пригрозил усилить протесты

Президент ассоциации фермеров в Германии Йоахим Руквид пригрозил усилить протест в случае, если правительство ФРГ не откажется от намерения повысить цены на дизельное топливо. Его цитирует газета Der Spiegel.

«Если ничего не произойдет, последуют дальнейшие протесты и акции», — сказал он, добавив, что действия немецкого федерального правительства только усиливают недовольство аграриев.

Ранее протестующие немецкие фермеры освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера во время его попытки выступить перед ними. Из-за шума он смог говорить только после обращения Руквида к демонстрантам.