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20:34, 18 января 2024Мир

Немецкие фермеры пригрозили усилить протесты

Spiegel: президент ассоциации фермеров в ФРГ Руквид пригрозил усилить протесты
СюжетПротесты в Германии

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент ассоциации фермеров в Германии Йоахим Руквид пригрозил усилить протест в случае, если правительство ФРГ не откажется от намерения повысить цены на дизельное топливо. Его цитирует газета Der Spiegel.

«Если ничего не произойдет, последуют дальнейшие протесты и акции», — сказал он, добавив, что действия немецкого федерального правительства только усиливают недовольство аграриев.

Ранее протестующие немецкие фермеры освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера во время его попытки выступить перед ними. Из-за шума он смог говорить только после обращения Руквида к демонстрантам.

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      Виктория Кондратьева
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