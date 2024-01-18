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19:14, 18 января 2024Спорт

Олимпийская чемпионка рассказала о домогательствах тренера

Олимпийская чемпионка по гимнастике Назаренко заявила о домогательствах тренера
Анастасия Назаренко

Анастасия Назаренко. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Назаренко обвинила тренера в домогательствах. Ее слова доступны на YouTube-канале RGcenter No1.

Спортсменка рассказала, что тренер любил трогать девочек за ягодицы. «Он мог на меня кричать или даже выгнать с тренировки. Я приходила к нему в кабинет, извинялась. Он говорил: "Иди сюда, я тебя обниму". И начинал трогать меня там, где не должен этого делать», — заявила Назаренко, отметив, что это происходило часто.

Гимнастка призналась, что не делилась этой историей раньше, потому что ей было страшно и стыдно. Она подчеркнула, что важно не бояться рассказывать близким, если подобное происходит.

Помимо золота Олимпийских игр-2012 в групповом многоборье, в активе уроженки Калининграда три высшие награды чемпионатов мира. Кроме того, Назаренко в составе сборной России трижды выигрывала чемпионат Европы.

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