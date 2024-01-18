В России одобрили законопроект о компенсациях за задержку зарплат

Госдума в третьем чтении приняла закон о выплате процентов за задержку зарплат

Госдума России на пленарном заседании приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о выплате процентов за задержку зарплат. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект внесло на обсуждение правительство. Поводом для его разработки стало постановление Конституционного суда, которое вынесли после жалобы на невыплату причитающейся зарплаты сотрудников в полной мере.

Сейчас в законе не указано, с какой даты начисляются проценты за невыплаченную зарплату. Размер компенсаций рассчитывали со дня начисления выплат, однако работодатели-нарушители могли затягивать этот процесс. Суд при этом чаще всего обязывал выплатить сотрудникам саму зарплату, но не проценты за ее задержку. По новым нормам, которые одобрили депутаты, размер компенсации будет рассчитываться из фактически не выплаченных денег со дня, в который их должен был получить сотрудник, до момента окончательного расчета.

Расширить компенсацию за задержки зарплаты осенью 2023 года предложил Минтруд. Чтобы исправить ситуацию, власти предложили внести поправки в статью 236 Трудового кодекса. Работодатель, нарушивший срок выплаты, обязан будет предоставить своему сотруднику компенсацию не меньше 1/150 ставки Центробанка, действующей на тот момент.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос на 18,5 процента. С начала года минимальные зарплаты увеличились до 19 242 рублей. Эта мера затронула порядка 4,8 миллиона работников — их зарплаты выросли на три тысячи рублей. При этом реальный рост зарплат в России по итогам 10 месяцев 2023 года составил 7,7 процента заявил президент Владимир Путин. Это неплохой результат, но его необходимо сравнивать с уровнем инфляции в стране, подчеркнул он.