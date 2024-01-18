Полина Гагарина снялась в купальнике на пляже

Российская певица Полина Гагарина снялась в купальнике на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 36-летняя исполнительница сидит на белом песке спиной к камере. При этом она надела черное бикини с бюстгальтером и трусами на завязках.

Кроме того, певица распустила короткие светлые волосы, а в качестве аксессуаров выбрала черные солнцезащитные очки. «Доброе утро», — подписала она фото.

Ранее в январе Полина Гагарина показала фигуру в бикини. Поверх наряда знаменитость надела укороченные шорты необычного кроя.