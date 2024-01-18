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17:52, 18 января 2024Ценности

Полина Гагарина снялась в купальнике на пляже

Кадр: @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина снялась в купальнике на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 36-летняя исполнительница сидит на белом песке спиной к камере. При этом она надела черное бикини с бюстгальтером и трусами на завязках.

Кроме того, певица распустила короткие светлые волосы, а в качестве аксессуаров выбрала черные солнцезащитные очки. «Доброе утро», — подписала она фото.

Ранее в январе Полина Гагарина показала фигуру в бикини. Поверх наряда знаменитость надела укороченные шорты необычного кроя.

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      Екатерина Ештокина
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