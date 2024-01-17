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20:40, 17 января 2024Ценности

Полина Гагарина показала фигуру в бикини на пляже

Фото: @@gagara1987

Российская певица Полина Гагарина показала новое фото в откровенном образе на пляже. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя исполнительница запечатлена на снимке в прыжке в бикини, которое состоит из плавок и бюстгальтера без подклада. Поверх наряда знаменитость надела укороченные шорты необычного кроя.

Кроме того, звезда распустила короткие светлые волосы и примерила солнцезащитные очки. «Наконец-то! Я начала выдыхать», — призналась артистка.

В ноябре 2022 года Полина Гагарина вышла в свет в прозрачном платье. Сквозь упомянутое изделие были видны ноги и область декольте певицы.

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      Екатерина Ештокина
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