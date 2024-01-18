Появились подробности о сбитом над Ленобластью беспилотнике

«Фонтанка»: сбитый в Петербурге беспилотник ВСУ сбили над Угольной гаванью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который перехватили в Ленинградской области, сбили над Угольной гаванью в Санкт-Петербурге. Такие подробности раскрыла «Фонтанка».

По данным издания, информацию и летящем в сторону области беспилотнике передали из Твери. Он, предварительно, пролетел Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. Украинский дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего он упал в Финском заливе.

Украина впервые с начала спецоперации атаковала беспилотником Ленинградскую область — это произошло в ночь на 18 января. В Минобороны тогда сообщили об одном пораженном беспилотном устройстве. Из-за дрона международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер».

Жительница Петербурга рассказала о первых минутах после поражения дрона ВСУ. По ее словам, она услышала глухой звук, после чего «тряхнуло дом» и задрожали стены. Сначала россиянка подумала, что в доме взорвался газ.