Преподавателей российского техникума осудили за взятки от учеников

Под Курском вынесли приговор двум преподавателям техникума за взятки от учеников

В Курской области двум преподавателям сельскохозяйственного техникума вынесли приговоры за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина получила 2,5 года условно, а мужчина — 3 года условно. Они признаны виновными по пункту «а» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ и не смогут три года заниматься профессиональной педагогической деятельностью в образовательных учреждениях.

По данным ведомства, фигуранты за деньги помогали студентам писать выпускные квалификационные работы и успешно проходить государственную итоговую аттестацию. Всего они получили 232 тысячи рублей. Эту сумму конфисковали и обратили в доход государства.

Ранее стало известно, что в Оренбурге следователи возбудили дело в отношении старшего преподавателя одного из университетов города за коррупцию.