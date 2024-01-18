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20:29, 18 января 2024Силовые структуры

Преподавателей российского техникума осудили за взятки от учеников

Под Курском вынесли приговор двум преподавателям техникума за взятки от учеников

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Курской области двум преподавателям сельскохозяйственного техникума вынесли приговоры за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина получила 2,5 года условно, а мужчина — 3 года условно. Они признаны виновными по пункту «а» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ и не смогут три года заниматься профессиональной педагогической деятельностью в образовательных учреждениях.

По данным ведомства, фигуранты за деньги помогали студентам писать выпускные квалификационные работы и успешно проходить государственную итоговую аттестацию. Всего они получили 232 тысячи рублей. Эту сумму конфисковали и обратили в доход государства.

Ранее стало известно, что в Оренбурге следователи возбудили дело в отношении старшего преподавателя одного из университетов города за коррупцию.

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      Екатерина Кашурникова
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