Роспотребнадзор заявил о расследовании из-за туберкулеза в школе в Петербурге

В Петербурге Роспотребнадзор проводит расследование из-за туберкулеза в школе

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование из-за обнаружения очага туберкулеза в школе № 203 в Красносельском районе. Об этом санитарная служба заявила на своем сайте.

В сообщении утверждается, что необходимые мероприятия были начаты еще 9 января. Санитарная служба определила круг людей, контактировавших с заболевшим ребенком, а также организовала их обследование и дезинфекционные мероприятия.

О том, что у ученика школы № 203 в Петербурге выявили туберкулез открытой формы, стало известно 18 января. Днем ранее родителей школьников пригласили в учебное заведение, где им сообщили о случае заражения у одного из учеников с пятого по девятый класс. При этом горожане уверены, что руководство учреждения узнало о больном намного раньше, однако занятия все равно проводились. Отмечается, что многие дети успели посетить секции в соседней школе №385.

Ранее также сообщалось, что десятки человек подхватили кишечную инфекцию в школе №260 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Также в образовательном учреждении начали работу следователи. Организатором питания в школе является «Торговый дом "Ленинградский"», который до этого уже нарушал санитарно-эпидемиологические нормы.

