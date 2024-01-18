Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Кот-д'Ивуар
Сегодня
20:00 (Мск)
Нигерия
Кубок африканских наций|Группа A. 2-й тур
Наполи
Сегодня
22:00 (Мск)
Фиорентина
Суперкубок Италии|1/2 финала
Египет
Сегодня
23:00 (Мск)
Гана
Кубок африканских наций|Группа B. 2-й тур
Атлетико М
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Кубок Испании|1/8 финала
Себастьян Корда
Завтра
12:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Томаш Махач
Завтра
03:00 (Мск)
Карен Хачанов
Australian Open (м)
Мирра Андреева
Завтра
06:00 (Мск)
Диан Парри
Australian Open (ж)
Новак Джокович
Завтра
11:00 (Мск)
Томас Мартин Этчеверри
Australian Open (м)
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
15:11, 18 января 2024Спорт

Россиянка выбила с Australian Open третью ракетку мира

Россиянка Блинкова выбила с Australian Open третью ракетку мира Рыбакину

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова во втором круге Australian Open обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину и выбила ее с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 18 января и продлилась три сета. Россиянка одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 7:6. Тай-брейк в решающем сете завершился со счетом 22:20. Соперницы провели на корте 2 часа и 46 минут.

Блинкова занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Рыбакина является третьей ракеткой мира.

В третьем круге Australian Open Блинкова сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (31-я ракетка мира). Встреча состоится 19 января. Ранее с турнира вылетела первая ракета России Дарья Касаткина.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге и Ленинградской области отразили атаку дронов ВСУ. Что известно о последствиях налета?

      В Совфеде объяснили первую с начала СВО попытку ВСУ атаковать Ленобласть

      Раскрыта польза богатой растительным белком пищи

      Китай начал активнее закупать российскую нефть после снижения цен

      Стало известно об отставке проработавшего в ФСБ 20 лет генерала

      Трамп пообещал защитить американцев от цифрового доллара

      Россиянка выбила с Australian Open третью ракетку мира

      Оставившую одних сыновей-детсадовцев россиянку нашли под окнами многоэтажки

      Отдыхать за границей в 2024 году станет дешевле

      МИД Украины упрекнул Запад в продаже России военных запчастей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше