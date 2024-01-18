Россиянка выбила с Australian Open третью ракетку мира

Россиянка Блинкова выбила с Australian Open третью ракетку мира Рыбакину

Российская теннисистка Анна Блинкова во втором круге Australian Open обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину и выбила ее с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 18 января и продлилась три сета. Россиянка одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 7:6. Тай-брейк в решающем сете завершился со счетом 22:20. Соперницы провели на корте 2 часа и 46 минут.

Блинкова занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Рыбакина является третьей ракеткой мира.

В третьем круге Australian Open Блинкова сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (31-я ракетка мира). Встреча состоится 19 января. Ранее с турнира вылетела первая ракета России Дарья Касаткина.