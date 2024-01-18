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10:39, 18 января 2024Спорт

Первая ракетка России Касаткина вылетела с Australian Open

Первая ракетка России Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина. Фото: Issei Kato / Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс в матче второго круга Australian Open и вылетела с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 18 января, и продлилась три сета. Американка одержала победу со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа и 6 минут.

Касаткина занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является первой ракеткой России. Стивенс находится на 44-м место в мировом рейтинге.

В третьем круге Стивенс сыграет с другой россиянкой — Анной Калинской. Встреча пройдет 19 января.

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      Алексей Гусев
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