Российская фигуристка назвала качества для желающих стать ее спутником жизни

Нугуманова заявила, что желающий стать ее спутником жизни должен быть честным

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова назвала качества, которыми должны обладать мужчины, желающие стать ее спутником жизни. На эту тему спортсменка высказалась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Быть сильнее, чем я. Быть порядочным, надежным, честным», — написала фигуристка, отметив, что сейчас ее сердце свободно.

Нугуманова также рассказала, что должен делать парень, чтобы понравиться девушке. «Нужно всегда быть самим собой. Не пытаться быть лучше, чем есть. Иметь совместные интересы», — заявила россиянка.

В августе 2023 года Нугуманова заявила, что ей необходимо тратить миллион рублей в месяц. Спортсменка пояснила, что, имея эту сумму, будет чувствовать себя комфортно.